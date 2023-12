​Bocognano : L'édition 2023 de « A Fiera di a castagna » se déroulera du 8 au 10 décembre

Parmi les foires emblématiques de l’île, celle de Bocognano, fait partie des étapes incontournables, un moment fort qui se partage entre amis ou en famille. Organisée par le Foyer Rural de Bocognano “U Castagnu” depuis 1982, a Fiera di a castagna a lieu chaque année après la première semaine de décembre. En moyenne, la foire attire 15000 personnes chaque année, de ce fait elle représente un impact économique non négligeable sur la région ajaccienne et celle de la Gravona, et ce hors saison estivale, notamment par le déplacement de personnes venues soit pour exposer leurs produits, soit pour visiter la manifestation. Les visiteurs sont accueillis durant trois jours sous une structure chauffée de 3000m2 par plus de 150 exposants.



Depuis sa création, l’objectif de la manifestation est de promouvoir l’agriculture et la culture insulaires en proposant au public cette formidable vitrine, conçue sur une charte stricte de qualité des produits. La filière castanéicole de Corse s’est structurée à partir de cette manifestation dans les années 80. A l’époque, la châtaigne n’était plus utilisée dans la cuisine insulaire. Grâce à la foire, elle a retrouvé ses lettres de noblesse et a connu un engouement nouveau de la part de la population de l’île.



2023, le renouveau de la châtaigne corse ?

Cet engouement et le travail réalisé par les acteurs de la castanéiculture insulaire ont permis l’obtention d’une AOC farina castagnina corsa en 2006 puis une AOP en 2010. Cette foire 2023 marquera d’ailleurs le renouveau de la châtaigne insulaire comme l’explique Alexandre Filippi, le président et organisateur : « Après plusieurs années difficiles dues aux ravages causés par le cynips sur la châtaigneraie corse, le travail du Groupement de producteurs et de l’AOP Farina castagnina corsa commencent à porter leurs fruits : nous accueillerons cette année une quinzaine de producteurs de farine AOP sur notre champ de foire. Alors, non le cynips n’a pas totalement disparu, mais il y a certaines parcelles qui ont produit plus que les années d’avant ce parasite ravageur. Cette année, il y aura de la farine avec un prix maximum fixé à 20€ le kilo, qui reste raisonnable, par rapport à ce que l’on a pu connaître. L’ambition de la foire reste de pouvoir présenter des produits peu onéreux, et il faut rester dans cet esprit, j’y tiens personnellement ».



Adhérente à la FFRAAC, « a fiera di a castagna » exerce un contrôle strict des produits présentés. Ainsi, les visiteurs peuvent acheter des produits haut de gamme dont ils connaissent l’origine et le mode transformation. Ils peuvent également aller à la rencontre des hommes et des femmes qui fabriquent et transforment ces produits. En effet, l’un des buts de la manifestation n’est pas seulement de vendre et de promouvoir l’agriculture. Il s’agit aussi de présenter les personnes qui ont acquis un savoir-faire ancestral parfois et qui ont su le confronter à la modernité. La foire propose aux visiteurs de découvrir de nombreuses autres saveurs de la Corse : les huiles essentielles, les cosmétiques, les biscuits traditionnels (canistrelli), chocolats et confiseries, les fromages fermiers, l’huile d’olive, les vins, bières, liqueurs, les miels, les productions agricoles issues du maraîchage, d’exploitations fruitières. Pour la plupart, ces produits possèdent un label de qualité sous la forme d’une Appellation d’Origine contrôlée (AOC), un label d’agriculture biologique, qui fait partie d’une association de production fermière.



La foire débutera le vendredi 8 décembre avec la journée des scolaires appelée « A Ghjurnata di a tramendera ». « Cette journée est consacrée à l’accueil des scolaires, nous en attendons plus de 600 encore cette année ! C'est une journée durant laquelle ils pourront découvrir la fabrication et l’élaboration des piliers de la gastronomie traditionnelle corse issue du monde agricole comme la fabrication du fromage et du brocciu réalisée par le Campus AgriCorsica de Sartène, la préparation de la pulenta de farine de châtaigne par les bénévoles du Foyer rural, et bien entendu leur dégustation afin d’éveiller le goût du jeune public à des saveurs trop souvent oubliées. De la même manière, le Centre d’interprétation "U mondu di u Porcu" de Cozzano initiera les enfants à la découverte du monde de l ‘élevage porcin et de la fabrication de la charcuterie traditionnelle. De même il sera demandé à tous les exposants la plus grande disponibilité possible, afin de faire preuve de pédagogie en répondant aux sollicitations multiples des élèves avides de découvertes » ajoute Alexandre Filippi.

Une volonté de faire découvrir aux plus jeunes ce que bien trop souvent les adultes nt oublié de ce monde passé, mais toujours vivace, et qui palpite encore.