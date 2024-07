​Ajaccio : plus de 200 nageurs attendus pour la 4e édition de la « Napo Swim Cup »

Outre l'Eyl'eau, la course de 10 km sans matériel, « qui équivaut à un marathon pour un coureur » et discipline qui sera d’ailleurs présente aux JO de Paris 2024, trois autres distances sont proposées : la Waterl'eau, 5 km au départ de Santa Lina sans matériel, la Moskov'acqua de 5 km avec matériel, ainsi que la Berezin'acqua en kayak & swim, pour une arrivée à la citadelle, plage St François, mais aussi la Mareng'eau, 1500 m avec et sans matériel, l'Eau'sterlitz avec matériel, et la Ien'acqua, 3 x 500 m en relais, et enfin « L’Aiglon » sur une distance de 500 m avec départ et arrivée à la citadelle. « Bien plus qu'une simple course en eau libre, la Napo Swim Cup est un véritable défi sportif. Avec ses parcours de 10 km, 5 km, 1,5 km et 500 m en relais dans les eaux cristallines de la baie d'Ajaccio, elle attire chaque année des nageurs aguerris venus de toute la France et même d’Europe. » À noter que le chronométrage professionnel, assuré par Sportimers, permettra à chaque concurrent de connaître dès son arrivée son temps et son classement (écran et SMS personnalisé). La sécurité sera assurée par une équipe de 60 bénévoles et professionnels diplômés. Les récompenses seront remises à l'issue des courses de la matinée sur la plage de St François

Inscriptions: https://www.ffneaulibre.fr/Bénévole : https://forms.gle/ENiJBiHqoonqNDXe7Site web: https://ajaccionatation.e-monsite.com/pages/napo-swim-cup.html