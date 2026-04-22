​Ajaccio : Stéphane Sbraggia officialise les délégations attribuées à ses adjoints

A la veille du conseil municipal, qui aura pour objet le vote du budget primitif de la Ville d’Ajaccio, et un mois après son élection en tant que Maire de la cité impériale, Stéphane Sbraggia a officialisé, par arrêtés, les délégations attribuées à ses adjoints et aux conseillers municipaux. Des rôles et missions évoquées sur notre site le 3 avril dernier, et qui ont été étoffées ces derniers jours.

Liste des attributions des délégations par adjoints :

Du côté de la Municipalité on ajoute que le Maire a souhaité « constituer une équipe municipale impliquée avec des missions attribuées pour les 14 adjoints mais également pour 7 conseillers municipaux délégués ». Si Stéphane Sbraggia a choisi de déléguer une grande partie de ses attributions, il restera en revanche Président de la SPL Ametarra, et s’attachera notamment à piloter les grands projets à venir tels que la Citadelle et les éco-quartiers de la Miséricorde et du Finosello : « Ces attributions traduisent la volonté d’élargir l’équipe municipale et de confier le maximum de responsabilités à ses conseillers municipaux. Quelques nouveaux paramétrages ont été décidés pour redonner un peu de sang neuf et impulser une nouvelle dynamique ».Parmi les changements importants, Alexandre Farina, le Premier adjoint, sera désormais en charge de l’urbanisme, et délaisse le commerce, qui incombe désormais à Raphaëlle Deconstanza (4adjointe) tandis que Caroline Corticchiato (2adjointe) garde ses délégations concernant l’environnement, Stéphane Vannucci (3adjoint), le Sport et Charly Voglimacci, la police municipale notamment. « Ce document permet dorénavant de spécifier avec précision et exactitude les périmètres des missions de chacun des adjoints. Cela permet d’avoir une organisation politique qui correspond à la réorganisation des services en évitant les chevauchements des missions ».: Chargé de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et du logement en ville.: Chargée de l’environnement et de la transition écologique, de la gestion du patrimoine paysager et des plages, de l’élaboration du plan durable de la Ville, de la qualité de l’air et de l’eau.Chargé du sport, des relations avec les associations sportives, de la gestion des subventions aux associations sportives, de l’amélioration des infrastructures sportives, des événementssportifs, de l’éducation sportive.Chargée du domaine public, de la gestion foncière, du domaine privé communal, des relations avec les commerçants, de la mise en œuvre de la charte du domaine public communal, de l’actualisation et de la gestion du périmètre de sauvegarde commercial.Chargé de la sécurité publique, de la tranquillité publique, de l’hygiène et de la santé, de la police municipale et des relations avec les forces de sécurité intérieure.Chargée des affaires scolaires et du temps de l’enfant, de la présidence de la Caisse des écoles, de la réussite éducative, de la rénovation des bâtiments scolaires, de la jeunesse et de l’égalité des chances en lien avec la politique de la Ville.Chargé des finances et des financements extérieurs, des affaires européennes et internationales en lien avec un conseiller municipal délégué, du schéma de mutualisation et de l’évaluation des politiques publiques.Chargée du cadre de vie, de l’accessibilité, du handicap, de la propreté urbaine, de l’entretien des espaces verts, de la cause animale.Chargé du patrimoine, de la promotion de l’identité ajaccienne, de la langue corse en lien avec un conseiller municipal délégué.Chargée des ressources humaines et du dialogue social, de la gestion des bâtiments communaux accueillant des agents.Chargé des services à la population, de l’accueil des nouveaux résidents, du recensement, des concessions funéraires et de la gestion des cimetières.Chargée de la politique familiale, de la petite enfance, en charge du projet de la cuisine scolaire.Chargé des travaux de proximité et de voirie, de la circulation, du stationnement et des relations avec les copropriétés.Chargée des affaires culturelles et de la lecture publiqueChargée des politiques en faveur des femmes, des droits des enfants, de la lutte contre les maltraitances faites aux enfants.Chargée des relations avec les cultes et du conseil municipal des jeunes.Chargé de la promotion de la langue corse et du conseil municipal des jeunes.Chargée des affaires européennes et internationales en lien avec l’adjoint délégué.: Chargé du nautisme, de la plaisance en lien avec les élus délégués a du développement économique et au tourisme, de la gestion du port de plaisance Charles-Ornano.: Chargé du devoir de mémoire.: Chargé des anciens combattants.