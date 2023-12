​Ajaccio : Napoléon se refait une beauté

La campagne de restauration de la statuaire ajaccienne lancée en septembre 2023 se poursuit. Après les statues de la Place du Casone, c’est celle de la place Foch qui va être restaurée durant les prochains mois. Une politique ambitieuse de la Ville d’Ajaccio, comme l’explique Simone Guerrini, adjointe à la culture et au patrimoine : « Nous avons lancé depuis quelque temps une série d’études essentielles réalisées par des spécialistes. C’est une politique ambitieuse, car nous avons un patrimoine très riche. Nous avons un programme sur plusieurs années, car ce sont des œuvres d’art qui embellissent notre cité impériale. Ce serait dommage de laisser tout cela à l’abandon, suite à l’outrage subi avec le temps qui passe, les intempéries, l’action humaine. Il est essentiel de redonner tout le relief voulu à cette statuaire. La conservation du Patrimoine est un objectif important à nos yeux, c’est un devoir de le conserver en bon état pour les générations futures. Cette restauration va permettre de redonner son lustre d’antan à toute cette statuaire. Tout cela, fait aussi partie d’un vaste plan de réaménagement urbain de valorisation du centre historique d’Ajaccio. Son Histoire, son identité, son relief se retrouve dans ce patrimoine. Nous voulons que les Ajacciens se réapproprient tous ces lieux, qui ont malheureusement été laissés trop longtemps à l’abandon ».



Une restauration qui va durer 6 mois

Depuis quelques semaines, des échafaudages couvraient la statue en marbre de Napoléon en habit de consul romain. L’emblématique, œuvre en marbre du sculpteur Francesco Massimiliano Laboureur, a été déplacée tôt ce mercredi matin, de son socle pour rejoindre l’ancienne halle aux poissons de l’Hôtel de Ville afin d’y être restaurée. Tandis que la sculpture sera exposée dans le hall de la mairie, un moulage de la sculpture sera ensuite réalisé dans le but de remplacer par une copie sa version originale présente sur la place depuis son inauguration le 5 mai 1850.

Pour ce chantier de grande ampleur, la Ville d’Ajaccio a fait appel à un groupement de restaurateurs de référence habilités par les Musées de France et le ministère de la Culture, et chapeauté par Hubert Boursier, à qui l’on doit l’étude de diagnostic mené sur le monument. Estimé à 507 214 € HT, les travaux de restauration financés par l’État et la Ville d’Ajaccio, avec l’aide de la Fondation de sauvegarde de l’Art français (à laquelle s'ajoutent les mécénats privés d'Allianz et de l'entreprise Firroloni) va se dérouler pendant au moins une période de six mois, estime Hubert Boursier, un des restaurateurs de patrimoines les plus renommés de France : « Nous avions réalisé il y a deux ans une étude de cette œuvre et il était nécessaire de la restaurer et de la mettre à l’abri en intérieur. La mer, les embruns, mais également les jets trop hauts et trop forts de la fontaine ont notamment contribué à sa détérioration. Nous avons commencé sur place le nettoyage par microsablage avant même le déscoclage et le grutage. Nous allons poursuivre sa restauration en même temps que les reliefs, le piédestal, la fontaine et les lions. Nous allons également faire une étude concernant l’éclairage et les clôtures ». Elle a choisi de l’exposer dans la cour carrée de l’Hôtel de Ville, à l’abri des intempéries et des autres aléas environnementaux. Une fois installée dans la halle, la statue va être recouverte d’une grande housse de protection afin de recevoir les premiers traitements de restauration : nettoyage de la statue par microsablage, traitement antifongique. Vandalisé en juillet 2008, le timon de gouvernail qui reposait sur un globe dans la main gauche de Bonaparte sera lui aussi restauré et scellé à sa place originelle.



Une copie place Foch, l’original dans la cour carrée de l’Hôtel de Ville

À partir de la mi-janvier, une copie de la statue et de ses quatre piédestaux voués à remplacer les originaux sera exécutée par l’atelier Prométhée en partenariat avec la Réunion des musées nationaux (RMN) Grand Palais, spécialistes dans la copie de sculptures. Ces artisans aux mains d’or officient sur tous les chantiers des grandes institutions françaises, mais aussi à l’international. Une fois réalisé, le moulage de la statue une fois réalisée sera envoyé à Paris où l’atelier spécialisé de la RMN se chargera de concevoir sa copie. Elle devrait être installée sur la place Foch entre les mois de mars et d’avril 2024. La statue a été réalisée par F.M. Laboureur à Rome avant 1806 avec le soutien de François Cacault, ministre de France à Rome. Cette œuvre présente Napoléon en habit de consul romain, habillé en toge. F. Cacault influencera l’artiste notamment dans le choix des attributs : traité du concordat dans la main gauche, et cassette ronde avec les divers traités à ses pieds.

Dans la main droite, le consul tient un timon de gouvernail qui repose sur un globe. Entre sa réalisation et sa mise en place sur la fontaine, cette statue sera acquise par le Cardinal Fesch qui la conserve à Paris. À la mort du Cardinal (13 mai 1839), elle sera déposée chez Madame de la Villette qui respecte le testament de ce dernier et la remet à la Ville d’Ajaccio. La statue est inaugurée à Ajaccio le 5 mai 1850 : elle est placée au milieu de la place Foch face à la mairie sur un socle de 90 cm de haut, à la place de l’arbre de la liberté qui sera déplacé.



Un plan de restauration qui se poursuit donc depuis septembre 2023 et qui va s’intensifier dans les mois à venir comme le détaille Marie-Laure Mattei-Mosconi, directrice des Patrimoines de la Ville d’Ajaccio : « Nous allons également prochainement débuter la restauration de la statue de Napoléon et ses frères, place Diamant. Après celle du Casone, et maintenant celle-ci, il y avait un impératif sanitaire de mis en péril. Nous avons débuté des études et des diagnostics concernant la statue monumentale place Abbatucci et celle située dans la cour du Palais Fesch. L’année prochaine, nous aurons également sept statuaires en bronze à restaurer avant d’entamer celle de la statuaire en pierre pour 2026/2027. C’est un vaste plan pluriannuel d’investissement que nous avons mis en place. »