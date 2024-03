​Ajaccio : 40 enfants de CP vont participer à un concours littéraire Coup de Pouce Gulli

Mis en place par une association au plan national, le dispositif périscolaire « Coup de Pouce d’Ajaccio » connaît une belle réussite depuis 2007. Chaque année, plusieurs écoles de la cité impériale, repérées par l’Éducation nationale, sont choisies afin de mettre en place des clubs d'activités périscolaires de 5 enfants, animés par des AESH, enseignants, ou employés de la Ville » . Comme l’explique Stéphanie Simonet, directrice de la réussite éducative de la Ville d’Ajaccio : « Ces clubs sont avant tout des activités périscolaires, qui se déroulent après les classes, pendant 1 heure et demie, de 16h30 à 18h. Ils sont destinés aux enfants « petits parleurs » ou qui manquent d’estime de soi pour entrer dans une phase normale d’apprentissage. Ce sont des séances rythmées et ritualisées qui connaissent un grand succès. L’objectif c’est de faire en sorte que ce qui se passe au sein du club doit être ce qui est censé se dérouler à la maison, avec un goûter, un temps consacré aux devoirs, et un moment de lecture, notamment ».



Des clubs par petits groupes de 5 enfants sous l’égide d’un animateur



Ces clubs se réunissent donc dans les écoles d’Ajaccio (école de Saint-Jean 3, l'école des Cannes (Pascal Paoli), l'école des Jardins de l'Empereur, l'école Santarelli (Candia), l'école Pietralba, l'école Salines 6 (Victor Hugo) ainsi que l'école Simone Veil par petits groupes de 5 enfants, de novembre à avril. Si plusieurs niveaux sont répertoriés, 8 clubs sont recensés cette année au sein de la ville d’Ajaccio concernant la catégorie « lecture d’écriture », qui concernent 40 élèves de CP. « Ces derniers vont ainsi participer en plus des diverses activités proposées lors du protocole, dispensées dans les clubs, au vote d’un prix littéraire au choix parmi 3 ouvrages proposés. C’est un projet qui a du sens. Cela permet de faire entrer le livre dans la famille, mais aussi de commencer à faire rentrer l’enfant dans son futur rôle de citoyen avec le concept du vote. Les enfants se verront remettre un exemplaire de l'ouvrage qui sera récompensé au plan national », poursuit Stéphanie Simonet.



Depuis ce lundi, les 40 enfants issus des clubs des classes de CP d’Ajaccio travaillent donc sur ces 3 ouvrages. Dès janvier, les animateurs ont reçu dans les clubs le dossier d’activités accompagné des trois livres sélectionnés. Après avoir pris connaissance des livres et du dossier, ils ont notamment préparé un matériel spécifique pour les séances : plastification et découpage des jeux, mises en scène des mots du jour et des lectures-surprises, impression des livrets d’autonomie.



Un vote à effectuer parmi 3 ouvrages



Cette année encore, le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures marque un temps fort de l’animation de ces clubs périscolaires, auxquels participent, au plan national, 6450 enfants qui ont besoin de vivre plus de situations de réussite pour persévérer et réussir à l’école, et 9680 parents pour renforcer la relation école-famille. Par le biais d’activités conçues spécifiquement pour le Prix, les enfants vont découvrir trois ouvrages de littérature jeunesse pendant quatre semaines, avant de voter pour leur livre préféré.



Sous une forme ludique et éducative, le Prix contribue à développer le goût pour la lecture. Il rassemble les enfants autour d’une action nationale concrète, motivante et fédératrice, en y associant leurs parents. Le trophée est remis aux auteurs ou autrices, et illustrateurs ou illustratrices du livre lauréat, à l’occasion d’une cérémonie officielle. Chaîne préférée des familles, prescripteur pour les parents, Gulli s’engage à promouvoir toujours plus la littérature jeunesse en mettant en lumière ce Prix et sa sélection d’ouvrages. En 2023, près de 65 millions de livres jeunesse ont été vendus.



Cette année, les enfants devront voter entre « Hélène, Princesse intrépide », « La cabane au milieu de rien » et « Ma famille déconnectée ». Depuis 2007, l’association met en place 1289 clubs de lecture-écriture et de livres dans 216 villes de France métropolitaine et outre-mer, en complémentarité de l’Éducation nationale. Depuis 4 ans maintenant, l’association Coup de Pouce et Gulli portent ensemble le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures.