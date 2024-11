​Ajaccio : 11 artisans d’Arts primés par la Chambre de Métiers de Corse

La qualité d'«Artisan d’art » est un gage de valeur pour les consommateurs et un symbole de reconnaissance de la qualification des artisans. Il permet de valoriser la qualification professionnelle, de promouvoir son savoir-faire, de renforcer sa relation client (gage de qualité) et enfin d’affirmer son identité artisanale.



Dans cette optique, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Corse accompagne tous ceux qui s’engagent dans cette voie et les récompensent par cette certification. Onze d’entre eux ont ainsi primés lors d’une cérémonie qui s’est déroulée ce mardi matin au Pôle Méditerranéen de Formation à Ajaccio, comme l’explique Jean-Charles Martinelli, le Président de la CMA de Corse : « C’est un moment important de mise en valeur d’un savoir-faire, c’est le moment d’une récompense de nos artisans, qui représentent une diversité extraordinaire, qu’on veut entretenir en Corse. C’est aussi une force de nos territoires surtout ruraux car ce sont souvent des gens qui vivent et exercent dans le rural. La CMA que je préside est très attachée à ces métiers et nous faisons chaque année ces remises dans plusieurs micros-régions de Corse. La mise en lumière de ces artisans fait partie de nos prérogatives. Tous connaissent leur chambre des métiers en Corse, ce n’est pas forcément le cas ailleurs, nous sommes avant tout une grande famille. Cette récompense c’est avant tout un titre, qu’ils vont pouvoir apposer sur leur devanture ou leurs cartes de visites. C’est quelque chose qui leur apporte aussi et surtout de la reconnaissance ».



Trois années d’exercice pour prétendre au titre d’artisan en métiers d’arts



Pour prétendre à ce titre, les artisans doivent remplir certaines conditions comme être immatriculé au Registre national des entreprises (RNE), être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (CAP ou équivalent) dans le métier ou avoir trois ans d'expérience professionnelle dans le métier exercé. Corinne Gazzini, référente aux métiers d’art à la CMA, s’occupe de les accompagner dans toutes leurs démarches : « On essaye de les aider au mieux en les orientant par exemple vers des salons ou des foires pour se faire connaitre, mais aussi sur des dispositifs financiers, ou sur des reconnaissances de qualifications, comme c’est le cas aujourd’hui. En Corse, nous avons la chance d’avoir des vrais artisans d’arts avec un vrai savoir-faire ».