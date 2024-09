​5e journée de Ligue 2. Mathieu Chabert : "L'AC Ajaccio veut poursuivre la dynamique positive à Caen"

Après un bon point pris à Laval (1-1) lors de la 4e journée de championnat, l’AC Ajaccio entame un second match consécutif à l’extérieur. Les Ajacciens se déplacent à Caen ce vendredi soir, lors de la 5e journée de championnat, avec l’espoir de poursuivre la bonne série. Mathieu Chabert, le coach ajaccien, espère poursuivre la série face au club, dont le nouveau propriétaire n’est autre que Kylian Mbappé : « Je pense que nous avons brisé la série de mauvais résultats à l’extérieur, en comptant les matchs de la fin de saison de l’année dernière, et après la défaite face au Red Star. Laval est une bonne équipe, et il a fallu mettre des choses en place pour briser ce plafond de verre. Nous avons franchi une première étape en coupant cette spirale négative à l’extérieur. On va essayer de continuer à faire tourner le compteur de points. On est sur deux matchs sans défaite, il faut que l’on poursuive la série, c’est cela qui est le plus important. »



Trois matchs à venir en une semaine D’autant que le calendrier s’affole en cette fin de septembre avec trois matchs dans la semaine, puisqu’après Caen, l’ACA recevra Grenoble mardi avant de se déplacer une nouvelle fois à Lorient en fin de semaine prochaine : « C’est très important de faire des séries positives dans ce championnat de Ligue 2. On a des déplacements compliqués avec des durées de déplacements assez longues. On travaille sur un bloc de trois matchs et cela va être important dans la gestion du groupe et la répartition du temps de jeu car il n’est pas possible d’aligner trois fois la même équipe. On essaye de regarder le profil des joueurs qui peut correspondre face aux adversaires que nous allons affronter tout en gérant la récupération des joueurs. Après, les joueurs préfèrent jouer les matchs plutôt que de s’entraîner. »



« Caen n’est pas à sa place »

Face à Laval, Mathieu Chabert a présenté une nouvelle fois un onze inédit, un turn-over qu’il assume parfaitement : « C’est ma vision des choses. Après, on regarde ce qui se passe dans la semaine de travail. On travaille pour être performant le jour du match, mais cela permet de garder tout le monde concerné. Après, on ne fait pas tourner sans regarder les performances des joueurs, cela ne rimerait à rien. On ne jette pas la pièce en l’air. Il y a une équipe-type qui se dégagera certainement, mais il y a de la concurrence à certains postes et d’autres où j’ai des certitudes. »

Ce vendredi, les Ajacciens se déplacent à Caen, une équipe en difficulté, qui n’a toujours pas gagné de match et qui sera forcément revancharde pour le coach rouge et blanc : « C’est une équipe qui a beaucoup plus de moyens que nous. Ils ont des joueurs aguerris à ce niveau-là et ont certainement un des meilleurs joueurs et attaquants de Ligue 2 (NDLR Alexandre Mendy), qui vaut entre 15 et 20 buts par saison. Ils ont aussi un très bon gardien et des joueurs d’expérience. Ils ne sont pas à leur place. Il faut que l’on fasse le nécessaire pour les maintenir le plus loin de nous car on regarde derrière. Nous avons six points d’avance sur eux, il faut essayer de garder cette avance et essayer de l’accroître si on peut. On doit se concentrer sur notre jeu. On a fait de bonnes deuxièmes mi-temps au Red Star ou contre Troyes, une très bonne première mi-temps contre Laval, on monte crescendo. Il faut être encore plus performant sur la durée du match. »



Santelli de retour dans le groupe Pour ce déplacement délicat en Normandie, Benjamin Santelli et Kanté intègrent le groupe et devraient rentrer en cours de partie, tandis qu’Huard et Barreto, blessés au mollet, sont absents. Julien Anziani, le milieu de terrain, sera quant à lui bien présent et s’attend à un match difficile : « Ce sera un match compliqué. On sait que c’est une très belle équipe au niveau individuel. Ils ont un peu plus de mal collectivement en ce début de saison. On a bien travaillé cette semaine et on va essayer de ramener le plus de points possibles. »





Le groupe ajaccien : Sollacaro, Quilicchini, Youssouf, Kouassi, Vidal, Strata, Bamba, Ayessa, Jabol, Mangani, Anziani, Puch, Chegra, Soumano, Touzghar, Ibayi, Santelli, Kanté.



Blessés : Campanini, Touré, Huard, Barreto.



Choix : Michel, Everson, Khelifa, Quemper, Jacob.