​« Salon Impresa 2025 » : une 11ᵉ édition ambitieuse pour propulser les entrepreneurs corses »

Depuis sa création, IMPRESA s’est donné pour mission de favoriser l’émergence et la croissance des initiatives entrepreneuriales en Corse. Dans un contexte où les modèles économiques évoluent rapidement et où les entreprises doivent sans cesse s’adapter, le salon propose un espace privilégié d’échanges, d’informations et d’inspiration. Dès 9h30, le public sera accueilli dans un parcours structuré autour de quatre grands pôles qui permettront aux visiteurs de cibler efficacement leurs besoins. L’espace Financement donnera ainsi accès à l’ensemble des leviers mobilisables pour soutenir les projets, qu’il s’agisse de prêts, d’aides publiques ou de solutions d’investissement. L’espace Accompagnement réunira les structures d’appui, incubateurs et organismes spécialisés dans la création et la structuration d’entreprise. L’espace Institutionnel mettra en présence les partenaires publics et les collectivités pour répondre aux questions réglementaires et administratives. Quant à l’espace Solutions, il rassemblera des acteurs proposant des outils concrets destinés à moderniser et optimiser l’organisation et le fonctionnement des entreprises.



Tout au long de la journée, un programme dense de conférences permettra d’aborder les thématiques essentielles à la réussite d’un projet entrepreneurial. Les visiteurs pourront assister à des interventions portant sur la création d’entreprise, la stratégie de développement, l’innovation, la transition numérique, les ressources humaines, la communication ou encore le développement durable. Chaque conférence apportera des clés opérationnelles et des retours d’expérience destinés à répondre aux enjeux concrets auxquels sont confrontés les entrepreneurs corses.



Grande nouveauté de cette édition 2025, les Ateliers Networking viendront compléter cette programmation par un format court, dynamique et résolument interactif. Conçus et animés par Vanessa Santoni, ces ateliers se dérouleront en deux sessions de quarante-cinq minutes, chacune organisée en trois temps forts. Le premier, intitulé « Le déclic », prendra la forme d’une mini-conférence destinée à faire comprendre ce qui se joue dans la communication relationnelle au sein d’une équipe ou d’un projet, et à mettre en lumière l’impact des interactions humaines sur la coopération et la performance. Le second temps, « Le miroir du collectif », sera un moment d’échange entre pairs, où les participants partageront une situation professionnelle réelle et prendront du recul pour en analyser les ressorts. Ils auront notamment l’occasion d’expérimenter le "Justaumètre", un outil original pensé pour mieux évaluer et ajuster les comportements dans un cadre collaboratif. Enfin, la séquence « Le passage à l’action » proposera des solutions concrètes et immédiatement applicables pour fluidifier la communication et favoriser l’émergence de solutions durables au sein des équipes et des organisations.



Avec cette nouvelle édition d’IMPRESA, la CCI de Corse réaffirme son engagement en faveur de l’entrepreneuriat local. En réunissant en un même lieu l’ensemble des acteurs économiques du territoire, financeurs, experts, institutions ou structures d’accompagnement, elle offre aux porteurs de projet un environnement stimulant et propice à la construction de nouvelles opportunités. Pour les entreprises déjà établies comme pour celles en devenir, le salon représente un moment privilégié pour accélérer leur développement, nouer des contacts, identifier des partenaires et s’inspirer des initiatives innovantes qui façonnent l’économie insulaire.