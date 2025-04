​« Run and Gun » à Ajaccio : le cross-biathlon, une discipline en plein essor

Ce week-end, une deuxième manche s’est donc déroulée cette fois-ci du côté des Vignetta et a connu le même succès. Dès le samedi, un stage pour enfants était organisé pour promouvoir la discipline auprès des jeunes avant les finales qui se sont déroulées ce dimanche, avec une météo légèrement plus favorable. Le CTCA a pris sa revanche et s’est imposé aux interclubs devant une équipe composée de membres de la Run and Gun et de Tous Pour Chacun, le GFCA Athlétisme et le CS Mezzavia terminant 3

. Victoire encore pour Thibaut Gire chez les hommes devant Thomas Maurice et Fabrice Huertas. Chez les filles, succès de Justine Turcant. Au vu de l’engouement et de la demande, une nouvelle édition « Run and Gun » est d’ores et déjà prévu avant l’été avec un parcours sur une plage de la rive sud de Porticcio.