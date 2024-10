​« Forza Ghjuventù », l’association qui veut reconnecter la jeunesse corse avec son patrimoine

« Reconnecter sa jeunesse avec sa terre, sa nature et sa langue », tels sont notamment les objectifs de l’association « Forza Ghjuventù », présidée par Luc-Vincent Rocchetti : « Cette association est née d’un constant accablant : notre jeunesse me semble en décalage avec l’environnement qui l’entoure. Peu de jeunes sont en effet conscients des richesses naturelles et patrimoniales de son île. De la même façon, l’importance d’une pratique d’une activité physique et sportive et d’une bonne hygiène alimentaire ne figurent pas souvent dans leurs priorités. A l’heure du tout numérique et de l’immédiateté, où la surconsommation des écrans devient une problématique majeure, nous avons donc décidé d’apporter notre pierre à l’édifice en ayant pour ambition d’aider cette jeunesse corse, en plus de toutes les initiatives publiques et privées qui existent déjà et font un travail remarquable ».



Une balade patrimoniale sur les traces de Sampiero Corso

La jeune association a d’ores et déjà organisé des ateliers nutrition avec des diététiciens professionnels et a également participé à l’organisation des Virades de l’Espoir, en faveur de la Mucoviscidose, il y a quinze jours, et s’est associée à André Flori, célèbre historien et Président de Corsica Genealugia pour mettre sur pied une sortie patrimoniale avec l’école bilingue d’Eccica Suarella.



Ce mardi matin, en partenariat avec la Direction de l’établissement, une quarantaine de jeunes scolaires issues des classes de CE2, CM1 et CM2, âgés de 7 à 10 ans, ont donc effectué une sortie à la découverte de la riche histoire du village d’Eccica-Suarella, et notamment de la stèle de Sampiero Corso. « Nous avons emmené tous ces jeunes ce matin, sous forme de balade patrimoniale, à la découverte de l’ancien canal d’Eccica-Suarella, construit au début du 20e siècle, qui servait à alimenter des cultures et des moulins. Nous avons pu leur montrer grâce aux ruines existantes, comment les gens alimentaient l’eau, à l’époque, pour l’utiliser à leur profit. Nous sommes ensuite aller à la stèle de Sampiero Corso, fameux condottière insulaire, qui est devenu soldat au service des Medicis et qui a ensuite servi les Rois de France, mort tragiquement ici dans un guet-apens. Nous avons la chance dans ce village d’avoir une riche histoire et il était important de leur parler de tout cela, car Sampiero Corso reste uns des personnages les plus importants de l’Histoire de Corse » explique André Flori, harcelé de questions et d’interrogations après son intervention devant la stèle, par des enfants tout heureux de pouvoir apprendre l’histoire de leur village.