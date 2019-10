Sempre quì s’occupe depuis quatre ans, avec soin, des tombes dans la région ajaccienne. Nicolas Bocognano a créé en 2015 sa société de nettoyage, entretien et fleurissement de tombes « avec l’instinct conservateur et une volonté de s’inscrire dans des actions honorables - comme lui même l’explique - cette entreprise a pour vocation de « procéder au nettoyage des sépultures et de les fleurir selon les envies et les demandes des clients »



Sur Ajaccio et ses alentours, Nicolas Bocognano se rend donc dans les cimetières afin d’effectuer cette tâche avec application et respect.







Un travail qui peut en effrayer certains, mais un travail qui pour cet homme dynamique et fidèle aux traditions et à l’identité corse, relève d’une importance considérable.



Soucieux de préserver la mémoire des anciens, Nicolas Bocognano s’investit pleinement dans cette activité, notamment à la période de la Toussaint, quand les sollicitations sont nombreuses. Pour les personnes ne pouvant se rendre sur les tombes de leurs défunts, Sempre quì reste une activité à laquelle ils peuvent faire appel.



Une activité qui, le temps d’un moment, permet d’apporter un peu de présence là où le silence et le repos éternel règnent.