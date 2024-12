L’ARS rappelle que la période coïncide avec la saison grippale et une reprise des cas de Covid-19. Dans ce contexte, les rassemblements importants, comme celui du 15 décembre, augmentent les risques de circulation des virus. Se faire vacciner reste le moyen le plus efficace de se protéger contre les formes graves de la grippe et du Covid-19.



La vaccination est particulièrement recommandée pour les personnes vulnérables : les plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes en surpoids, ainsi que les professionnels de santé. Toutefois, tous ceux qui souhaitent se protéger et limiter la propagation des virus sont encouragés à se faire vacciner.



L’ARS précise que le vaccin contre le Covid-19 est disponible gratuitement, sans nécessité de justificatif pour toute personne à partir de 5 ans. Pour la grippe, il suffit de se rendre en pharmacie avec une ordonnance et la carte Vitale pour obtenir le vaccin sans frais.



Déplacements restreints : Anticiper ses besoins médicaux



Avec les restrictions de circulation prévues à Ajaccio pour cet événement, l'ARS conseille aux habitants de prévoir leurs besoins médicaux dès à présent. Renouveler ses ordonnances, s'assurer de disposer de médicaments et de matériel médical nécessaires, et anticiper les besoins en oxygène pour le week-end des 14 et 15 décembre sont des démarches essentielles pour éviter toute urgence de dernière minute. En cas d’imprévu, le numéro 15 est à composer. Les équipes de régulation orienteront les usagers vers les structures de santé disponibles en fonction des besoins.



Gestes barrières : Rester vigilant

Face à la forte affluence attendue pour la visite papale, l’ARS insiste sur l’importance des gestes barrières pour limiter la propagation des virus. Le port du masque reste recommandé dans les zones très fréquentées, notamment pour les personnes vulnérables. Se laver fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique est également un geste essentiel.



L’ARS invite également les participants à l’événement à ne pas s’y rendre en cas de symptômes grippaux ou d'infection, afin de préserver la santé de tous.