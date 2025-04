Agression d’une enseignante à Bastia : le STC Éducation appelle à un débrayage dans toutes les écoles de Corse

L’émotion est vive au sein de la communauté éducative après les faits survenus ce vendredi 4 avril 2025 à l’école Defendini, à Bastia. Une enseignante y a été violemment agressée et menacée dans les locaux de l’établissement par un parent d’élève, à la suite d’un échange qui aurait dû relever du dialogue habituel entre famille et équipe pédagogique.







Ce que le STC Éducation qualifie de "règlement de compte physique très musclé" marque une nouvelle escalade dans les tensions que vivent de nombreux enseignants au quotidien. Le syndicat dénonce un acte "intolérable", rappelant que l’école est avant tout un lieu de dialogue, de respect et de construction citoyenne, où la violence – qu’elle soit verbale ou physique – ne peut en aucun cas être tolérée.







Dans un communiqué publié ce week-end, le STC Éducation exprime son soutien total à l’enseignante agressée et condamne "avec la plus grande fermeté" cet acte jugé inqualifiable. Le syndicat souligne par ailleurs une dégradation continue du climat scolaire, marquée notamment par des relations de plus en plus tendues entre enseignants et certains parents d’élèves.



"Nous n’avons de cesse de demander à l’autorité hiérarchique des mesures concrètes pour assurer la protection des personnels", écrit le STC, qui demande en urgence une audience auprès du recteur de l’Académie.







Face à cette situation, le syndicat appelle tous les enseignants de Corse, de Luri à Bunifaziu, à observer un débrayage d’une heure ce lundi 7 avril à 8h30. Une manière de marquer un temps fort de solidarité et de tirer la sonnette d’alarme sur un phénomène de plus en plus préoccupant.