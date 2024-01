Clape Corse vous invite à un Atelier d'Eveil Musical à Vico, salle des fêtes, le Lundi 29 janvier à partir de 10h15. C'est une occasion spéciale pour les enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés d'un adulte référent, de partager, créer et jouer ensemble.

L'entrée est libre et gratuite, mais le nombre de places est limité. Pour réserver votre place ou obtenir plus d'informations, contactez Clape Corse au 06.34.39.20.90 ou par e-mail à contact.clapecorse@gmail.com.