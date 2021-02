Une formation BAFA organisée à Furiani du 13 au 20 février

La formation au Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) a pour objectif de permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d'animateur dans tout Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M)18 futurs animateurs dynamiques et motivés ont pu échanger et partager durant 8 jours.Prochaine session de formation du 17 au 24 AvrilPour tout renseignement contacter la Ligue de l’Enseignement au 04.95.31.25.14/06.79.08.32.16Soit par mail formationsfalep2b@orange.frLa Ligue de l’Enseignement tient à remercier la municipalité de Furiani pour son accueil et son soutien »