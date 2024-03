Una chjama per i chjassi à Montegrossu

Le collectif d’associations, composé du Bureau Montagne Balagne, de la gymnastique volontaire, des muvre balanine, d’ima, de sport in Calvi et Sbulega Mare, Balagne en transition propose de faire découvrir ou redécouvrir les sentiers du territoire.

En coordination avec la Mairie de Montegrosso, une première matinée d’animation tout public au profit de la réfection de l’Eglise de Montemaiò vous est proposée le samedi 23 mars 2024.

Rendez vous à 8h45 sur la place de l’Eglise de Montemaio pour un départ à 9h :

⁃ la boucle de Monte Grosso : rando découverte de 5 km (1h30). Un guide du Bureau Montagne Balagne animera 3 « arrêts » patrimoniaux : la Chapelle San Raineru, le village de lunghignano et le village de Cassano.

⁃ Trail « expert » "bocca di Muro".



11h15 viste de l’église de Montemaiò

11h30 verre de l’amitié participatif : amenez de quoi trinquer pour un moment de convivialité !

une matinée placée sous sous le signe « zéro déchets » : ramassage des déchets sur les sentiers et apéritif zéro plastique, du « fait maison », gourde ou bouteille en verre.