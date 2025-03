Un navire grec au large du port de Bastia pour inspecter des câbles sous-marins

Depuis ce mardi 18 mars, les Bastiais peuvent observer un navire stationnant en mer, au large de Bastia. Ce bateau, baptisé Athena, et ayant été construit en 2013, est un câblier venant de Grèce. Il est spécialisé dans la pose, le relevage et l'entretien des câbles sous-marins, pour l'acheminement de télécommunications ou le transport de l'énergie électrique.



Selon des informations de la capitainerie du port de commerce de Bastia, ce bateau a pour objectif d'inspecter les câbles sous-marins, présents entre la Corse et l'Italie, après un problème technique détecté sur l'un d'eux. La capitainerie précise que le bateau avance lentement, dans une position presque stationnaire, et que l'opération devrait durer plusieurs mois, afin d'inspecter l'ensemble des câbles reliant les deux territoires. Toujours selon la capitainerie du port de commerce de Bastia, le navire a une autorisation de stationnement jusqu'au mois de juin.