Fabbrica Culturale Casell’arte

Lieu-dit Agniu di Pinu (Hôtel E Caselle) 20231 Venaco – Corse www.casellarte.org • @casellartefabbrica

Comme chaque année, la Fabbrica Culturale Casell’arte organise en Centre Corse une programmation estivale mêlant musique et cinéma sous les étoiles... Adossée à l’Hôtel E Caselle, l’association venacaise propose des rendez-vous au cœur de la nature, sur la scène atypique de l’Ossiderium (cf.photo) et au fil de l’eau vers les plages de rivière. Casell’arte c’est aussi un parcours artistique où découvrir les œuvres réalisées in-situ en résidence de création. Des visites sont possibles une heure avant chaque évènement et sur réservation par mail. Jusqu’au 8 septembre, vous avez rendez-vous avec l’art, au cœur du territoire !INFOS