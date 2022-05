"Trees of the abyss", le dernier single du Bastiais Nicolas Bonnin

Ce 15 mai, Nicolas Bonnin, compositeur-guitariste originaire de Bastia, a sorti « Trees of the abyss », un titre rock-metal instrumental dans lequel il délivre son jeu de guitare sans filtres. Il s’agit du premier titre éponyme de son futur opus à venir, un EP concept autour de la force de la nature mêlant riffs lourds et incisifs à une production moderne flirtant avec l’esthétique de la science-fiction.L’univers de ce projet sera abordé et présenté au public comme une expérience cinématographique. « Trees of the abyss » est disponible sur toutes les plateformes de musique et en vidéo-clip https:// youtu.be/jO1B_lvtS0M