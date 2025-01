Le Théâtre l’Empire accueille le jeudi 23 janvier à 20h30 la pièce L'heure des assassins de Julien Lefebvre, un thriller comique captivant qui plonge le public dans l'atmosphère mystérieuse du théâtre londonien du début du XXe siècle.



Portée par une mise en scène d’Elie Rapp et Idovic Laroche, cette comédie policière s’ouvre sur une soirée de célébration qui tourne au cauchemar lorsque le dramaturge Philip Somerset révèle qu’il sera assassiné cette nuit-là. En présence de personnages emblématiques tels que Katherine, sa sœur, et des figures littéraires comme Bram Stoker et George Bernard Shaw, le public devra résoudre ce mystère intrigant.



Avec une distribution d’acteurs talentueux, dont Stéphanie Bassibey, Arnaud Juin, et Jérôme Paquatte, L'heure des assassins promet de tenir l’audience en haleine, entre suspense et moments de légèreté.