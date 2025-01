Téléthon : la mobilisation se poursuit à Biguglia ce week-end

Au profit du téléthon à la salle des fêtes de Biguglia:

Samedi 1er février à midi : Couscous royal par le traiteur la Barquette avec bal musette retro/disco animé par l'orchestre d'Armand Paoli

Dimanche 2 février à 15 h : Chants et danse avec la chorale Corsica Gospel, le groupe Sumente, le duo Toda, la chanteuse Marie- Claire Betti et le club Ynys Créations Country & Line Dance. Buvette avec crêpes de la Chandeleur.

Durant ces deux événements, tirage d’une tombola sera tirée et des fleurs réalisées par des élèves des écoles primaires et de la section artistique du collège de Biguglia seront proposées à la vente afin de reconstituer sur place une reproduction du blason de la ville.

Infos et réservations au 0612372403