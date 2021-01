Succès pour la collecte de sang de Calvi

"Un grand merci à tous nos donneurs bénévoles de sang. Lors de notre collecte du 14 janvier à Calvi nous avons pu prélever 50 poches. Hormis nos fidèles donneurs 5 nouveaux se sont présentés et parmi eux Mona jeune fille de 18ans, fille de Franck Maraninchi kinésithérapeute. Son appréhension s est vite dissipée et elle est repartie avec le sourire et la satisfaction d avoir accompli son devoir de citoyenne. Nous comptons sur elle maintenant pour convaincre ses amis! ADSB Calvi Balagne".