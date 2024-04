Sortie de résidence et lecture publique de Prunu au Locu Teatrale

Dans le cadre du festival de l'Olmu et avec le soutien de la Collectivité de Corse, la compagnie du Partage de Minuit organise une première lecture de la pièce "Prunu, di u to sangue preziosu" au Spaziu Culturali Locu Teatrale le vendredi 19 avril 2024 à 20h30.

Cette initiative vise à soutenir la production de pièces de théâtre en langue corse en favorisant la collaboration entre jeunes auteurs et metteurs en scène corses. Elle offre également des sessions de formation en langue corse aux acteurs locaux pour renforcer leurs compétences.

La démarche se poursuivra avec une présentation de la maquette au Bastion à Purtivechju le 22 mai, dans le cadre des RIDA (Rencontres intinérantes et internationales de diffusion artistique), suivie d'une tournée à travers la Corse. Écrite par Forteleone Arrighi et mise en scène par Paul-Alexandre Fortini, cette pièce explore les thèmes de la violence politique et symbolique à travers l'histoire de trois jeunes Corses confrontés à un choix difficile après un événement traumatique.

Avec Danae Sepulcre-Nativi, Louis Starace, Andrea Cossu, et Stéphane Auvray Nauroy (de l’EAN), cette production promet d'être un événement marquant dans le paysage culturel et artistique corse.