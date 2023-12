Sortie de résidence à l'Aria : Trompe l'œil par ANT

"Trompe l'oeil" est une pièce écrite par Olivier Bertholet et portée par la compagnie Art et noces troubles.

C'est le metteur en scène qui est également en charge de la création sonore. Sur scène, on retrouve le comédien Xavier Tavera. Ensemble, ce vendredi 1er décembre, ils présentent leur sortie de résidence création, à 18 heures, A Stazzona, Pioggiola. Le spectacle vivant, c'est toute l'année dans le Ghjunsani.