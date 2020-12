Sorru in Musica Natale 2020 fait une halte à Campu et à Bastia

Samedi 12 décembre à partir de 16h30, le violoniste Bertrand Cervera sera, à CAMPU, avec -et chez- la chanteuse et musicienne Léa Antona.

Avec eux, on retrouvera Laura Sibella (piano), Nicolas Antona et Arnaud Giacomoni (guitares et chants). De la musique traditionnelle, de la musique classique, de la musique, encore et toujours, pour ce concert de Sorru in Musica Natale.

Un concert confiné mais partagé avec le plus grand nombre en facebook live sur la page Sorru in Musica.





Dimanche 20 décembre, déambulation musicale à 15h au Marché de Noël Place Saint Nicolas.

Pour fêter Noël, et faire partager la musique, Bertrand Cervera sera avec l’Archetti bastiacci, sous la direction de Raphaël Pierre, poursuivant ainsi une collaboration musicale entamée le jour de l’ouverture du festival en juillet dernier, dans les rues de Vicu, puis le 11 août à Bastia.