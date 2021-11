Sorbo-Ocagnano : un rallye...à cheval

Le 21 novembre prochain Equitable-Corse organise, une manifestation inédite sur l'ile : un rallye à cheval, en attelage, à vélo, à pied, en partenariat avec l’Ecurie Cavalli di Sognu et Paese di Cavalucciu, à Sorbo-Ocagnano.Trois boucles de 4, 8 et 14 kilomètres sont proposées, accessibles à tous âges et tous niveaux. Sur chaque boucle, les participants devront relever des défis ludiques. Les départs se feront entre 8h et 11h.L’après-midi, des jeux pour tous seront organisés sur le site, à l’Ecurie Cavalli di Sognu.Tous les bénéfices de cette journée familiale permettront à Equitable-Corse de poursuivre son action de sauvetage des équidés à travers toute la Corse.Plus d'informations : http://www. equitable-corse.com/ rallye2021.html ou ‭en appelant le 07 86 51 20 60‬.