Série : Une Île diffusée sur Arte

CorseNetInfos était à l'avant-première au cinéma Le Régent ( lire ici ) pour découvrir les deux premiers épisodes. A partir de ce soir, sur Arte, tout le monde pourra voir les trois premiers épisodes d'Une Île, la série événement – qui en compte six – tournée en Corse l'an dernier. Réalisée par Julien Trousselier, elle rassemble de nombreux techniciens et acteurs corses parmi lesquels : Henri-Noël Tabary, Cedric Appietto, Axelle Bossard, Anna Filippi, Alexis Manenti, Antoine Albertini, Paul Garatte, Véronique Volta, Jean-Michel Ropers, Alexandre De Seze, Henri Costa et Marie-Pierre Nouveau. Dans les rôles principaux, on retrouve Laetitia Casta, Noée Abita, Sergi Lopez, Manuel Severi et Alba Gaia Bellugi.Le pitch de la série : « Une île en Méditerranée est frappée par une pénurie de pêche. Effet du réchauffement climatique ? Une série de morts suspectes, concomitantes avec l'arrivée d'une belle et étrange inconnue secourue en mer, bouleverse la vie d'une jeune femme, Chloé. »Une série fantastique qui ose aborder les sujets actuels : réchauffement climatique, vie insulaire, pénurie de poissons, etc. sous couvert d'une enquête policière et de fantastique. A ne pas manquer à partir de ce jeudi 9 janvier et en replay sur Arte.