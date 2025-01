Sensibilisation au don de sang au lycée de Prunelli di Fiumorbu

Ce lundi 27 janvier au lycée de Prunelli di Fiumorbu, une action de sensibilisation au don de sang a été organisée à l’attention des élèves de terminale. Animée par une équipe composée de bénévoles, Marie-Line et Isabelle, et de la responsable de l’intervention, cette journée a permis d’aborder des sujets essentiels : l’importance du don de sang, son impact sur les patients, et le fonctionnement du processus de collecte.



Les quatre classes de terminale ont participé à des sessions interactives visant à les encourager, à l’approche de leur majorité, à s’engager dans cet acte solidaire et citoyen. L’équipe pédagogique et la direction du lycée ont chaleureusement accueilli cette initiative, qui contribue à former des citoyens responsables face aux besoins croissants en produits sanguins.