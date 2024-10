Semaine Bleue dans l'Ornano et le Taravo

Du lundi 7 au dimanche 13 octobre, la Semaine Bleue se déroulera dans l'Ornano et le Taravo, offrant une série d'activités dédiées à nos aînés. Cet événement, axé sur le partage intergénérationnel, propose un programme riche en rencontres et en divertissements.Les temps forts incluent :Pour participer, les intéressés peuvent s’inscrire en contactant le 06 11 92 28 01. Venez nombreux pour célébrer la solidarité et le bien-être !