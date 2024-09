Séjours gratuits pour adolescents à Clvi pendant les vacances de la Toussaint

La mairie de Clvi organise deux séjours gratuits pour les adolescents durant les vacances de la Toussaint. Du 21 au 25 octobre, un séjour est prévu pour les jeunes de 12 à 14 ans, axé sur la sensibilisation à l’archéologie et au patrimoine, avec un maximum de 15 participants. Du 28 au 31 octobre, un second séjour est proposé aux 12-17 ans, dédié à la réhabilitation de l’arboretum de la Pinède, avec 12 places disponibles. Inscriptions et informations au Pôle Enfance et Jeunesse.