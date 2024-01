Scontri di i Territorii in Corti : Quel habitat durable pour demain ?

Le Président de l’Agence du Développement Économique de la Corse, le Président de l'Agence d'Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Energie de la Corse et les Responsables scientifiques de la Chaire Mutations et Innovations Territoriales organisent les Scontri di i Territorii, une rencontre dédiée à l'avenir des habitats durables. Prévu le vendredi 2 février 2024 à 09h00 dans l'Amphi 2 du Bâtiment Desanti, cet événement abordera les défis environnementaux, humains et sociétaux auxquels sont confrontés nos habitats. Des discussions animées par des experts, chercheurs, praticiens et élus, visent à explorer des solutions innovantes pour un habitat plus sobre et éthique, en harmonie avec ses habitants et son environnement.