JO 2024 : La flamme olympique poursuit son parcours à Lisula

Après avoir inauguré son périple à Ajaccio en traversant les quartiers jusqu'aux Cannes, la flamme se dirige maintenant vers des lieux emblématiques tels que les aiguilles de Bavella et l'hippodrome de Viseo. Un autre convoi, en parallèle, fera halte à l'Île-Rousse. Pendant ce temps, le convoi principal marquera une pause à Corte aux alentours de la mi-journée, avant de redescendre par Piedicroce et Campana.



Un convoi secondaire à Lisula

Chaque journée est rythmée par le passage de la flamme olympique dans quatre villes par le convoi principal (Ajaccio, Corte, Furiani, Bastia), tandis que le convoi secondaire s'arrête dans trois sites iconiques. Pour le convoi principal, il s'agit d'un relais de course à pied sur un tronçon de 4 à 5 km dans chaque ville, avec un échange de porteurs tous les 200 mètres. La dernière ville visitée, désignée comme l'étape principale, est le théâtre de la cérémonie solennelle d'allumage du chaudron.



Quant aux convois secondaires (un premier à Bavella, Zonza Porto-Vecchio et l'autre à Lisula), il s'adapte à la topographie et au symbolisme des lieux, proposant parfois une course courte de moins d'un kilomètre ou une mise en lumière de la lanterne dans des endroits emblématiques, parfois même avec des moyens de locomotion insolites.