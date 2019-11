Scontri di San Benedetto du 8 novembre : « Terra Eretz Corsica Israël »

« Terra Eretz Corsica Israël » ou pourquoi et pour qui une association



Corse-Israël a-t-elle vu le jour dans l’île ? Que fait cette association ?



Les réponses à ces questions et bien d’autres sur les relations historiques



entre les Juifs et la Corse au cours de l’Histoire, seront évoquées par



le président de cette association, Frédéric- Joseph Bianchi vendredi 8



novembre 2019, à 19h dans les locaux de l’association « San Be Culture



Club » au stade Arena bianca.



Chaque rencontre à San Benedetto est suivie d’un repas, pris sur place, en commun



et préparé par des bénévoles de l’association. La participation au dîner (qui n’est



pas obligatoire) est de 15 €. Il est obligatoire de réserver son repas en téléphonant à



Nicole, au 06 80 84 26 70 au plus tard 48h. avant la rencontre. En revanche, l’entrée



aux « scontri » à San Benedetto est gratuite et sans réservation.



Dates des prochaines rencontres :







- Vendredi 6 décembre 2019 : Olena Berezovska-Picciocchi : "Mazzeri corses et



Molfary des Carpates. La polyphonie d'une Europe mystérieuse".







- Vendredi 24 janvier 2020 : Gilles Siouffi : « le féminin et le masculin dans la langue »



ou, « L’écriture inclusive en question ».







- Vendredi 7 février 2020 : René et Laurent Santoni : « « Le bagne des enfants de Saint-Antoine à Ajaccio au XIX ème siècle, une annexe du pénitencier de Coti Chiavari ». Projection du film de Laurent Santoni : « le bagne oublié ».







- Vendredi 6 mars : Fabien Tournan : « Du Listincone au Linstincore… » un Centre de



Formation pour une autonomie alimentaire sur la commune d’Appietto; développement



local et autonomie alimentaire. Une expérience unique et exemplaire en Corse.







- Vendredi 3 avril : Hervé Petruz : « A la découverte de la pensée chinoise avec



le Yi King ( ou Yi-Jing) ».







Par ailleurs, l’association participera :







- à l’ouverture d’une bibliothèque de prêt dans ses locaux.



- au téléthon 2019 avec l’allumage du four de Cardiglione, la fabrication



et la vente de pains et de biscuits les 6 et 7 décembre.







Renseignements : JJ Colonna d’Istria, 06 37 55 13 57. « La maison bleue », San Benedetto 20167 ALATA colonnadistria.jj@wanadoo.fr ou Pierre Ferrucci : 06 51 51 36 16