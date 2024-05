Castellare-di-Casinca fête la San Brancà

Pendant quatre jours, a fiera di San Brancà bat son plein, 57 stands occupent le champ, on y trouve une grande variété de produits artisanaux, des jeux pour les enfants, mais aussi des emplacements où on peut boire et manger. Cette foire organisée dès son origine dans l'esprit d'un pastoralisme rassembleur, où se rencontraient les familles des alentours, tente de maintenir l'âme de cette fête. Catherine Baresi, membre de l'association ODAS qui a en charge l'animation, détaille "nous animons la foire pendant ces journées en convention avec Marc Marie Filippi, le maire de Castellare.Cette foire, c'est la mise en valeur du monde rural, pastoral, artisanal et religieux dans une dimension festive. Chaque journée est consacrée à une activité autour des animaux. Dans la continuité de ce qu'était cette foire à l'origine, nous avons décidé d'un fil conducteur qui mettra à l'honneur l'âne corse'".



Les activités liées au monde agropastoral ne manquent pas, et sont étayées de démonstrations, d'initiations, de conférences que les visiteurs auront plaisir à découvrir. Eugène Tramini, président de l'association Sumeru Corsu souligne "aujourd'hui, c'est la modernité, enfant quand je venais à la foire, il y avait des bergers et surtout les familles qui apportent leurs ânes, car c'était à cette période qu'on castrait les animaux. Même si ce n'est plus la foire d'antan, on essaye de garder son esprit, pour moi, elle représente le passé." Ânes, moutons, chevaux et chiens sont présents pour une démonstration de tundera, ou un exercice de maniabilité équestre, et aussi un exercice de dressage canin, de plus un espace conçu pour retracer l'histoire de l'âne en Corse permettront à chacun d'apprécier des moments de culture et de traditions.



Une dévotion forte à San Pancraziu

Dans ce coin de Casinca, l'ambiance des attractions foraines, la diversité des exposants font de San Brancà un événement local qui attire chaque année une foule de visiteurs. L'atmosphère de la foire artisanale est un divertissement pour les petits et les grands. L'église Piévane de San Pancraziu honore le saint du même nom, martyr vénéré qui refusa de renier sa foi malgré les persécutions romaines. San Brancà représenté avec une palme, symbole de son martyr et d'une épée représentant son exécution trône devant l'autel de l'église, tous les ans une neuvaine lui est consacrée depuis toujours ainsi que le soulignent les fidèles. L'abbé Jean-Simon Carlotti en charge de la paroisse officiera la cérémonie religieuse qui aura lieu le 12 mai à 10h30, suivie de la traditionnelle procession dont la particularité repose sur le fait que seules, les femmes pieds nus portent la statue.



Ce pan plus solennel de la foire est un moment d'intensité en lien avec la forte dévotion dédiée à San Pancraziu. Les fidèles nombreux se déplacent souvent de loin afin d'honorer le martyr, saint patron des enfants, des jeunes et des malades qui demeure un exemple de courage, de foi inébranlable et de dévouement à Dieu.