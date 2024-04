Sarrola : Un voyage musical à travers l'histoire du cinéma

Quitó De Sousa Antunes vous invite à un récital de guitare classique unique, proposant des thèmes de films célèbres récompensés aux Oscars, aux Grammy Awards, aux Palmes d’Or, aux Golden Globe et aux Lion d’Or à Venise.

Venez découvrir de magnifiques arrangements des inoubliables thèmes de Francis Lay, Michel Legrand, Ennio Morricone, Luis Bonfá et bien d’autres, qui vous feront revivre les légendes du cinéma telles que « Love Story », « Docteur Jivago », « Alamo », « Cinéma Paradiso », « Les Parapluies de Cherbourg », « L’affaire Thomas Crown » ou encore « La Belle et la Bête ».

Les rendez-vous sont donnés à Sarrola le 12 avril et à Corte le 16 avril. Pour réserver vos places, contactez le 06 98 26 01 53. Une expérience cinématographique et musicale à savourer sans modération !