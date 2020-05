Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, la commune de Santa Maria di Lota organise des distributions de masques chirurgicaux.

Pour les récupérer, nous invitons les administrés à se rendre dans les mairies de Miomu et Figarella, les mardi 19 et mercredi 20 mai 2020, de 9h à midi et de 14h à 16h, munis d'une pièce d'identité ou d'un justificatif de domicile.