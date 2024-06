Santa Lucia di Tallà : 4èmes journées historiographiques corses

Organisées par la Collectivité de Corse, via sa Direction de la Culture, ces journées se dérouleront les 28, 29, et 30 juin dans l’enceinte du couvent San Francescu récemment rénové.



Ces journées historiographiques corses, Storià e storie, auront lieu dans la nouvelle médiathèque de Santa Lucia di Tallà, située à l’intérieur du couvent Saint François dont la rénovation, réalisée par la Collectivité de Corse, et signée de l’architecte Amelia Tavella, vient d’être achevée.

Les tables rondes prévues (voir programme) se tiendront ainsi dans un des hauts Lieux du patrimoine insulaire : le couvent Saint François, fondé par une des figures majeures du haut moyen âge, le comte Rinucciu Della Rocca et construit au XVIème siècle. L’édifice a été classé monument historique en 1980. La réhabilitation des lieux en en médiathèque territoriale a coûté 2,5 millions d’euros à la Cdc. Aussi ces trois jours de rencontres s’ouvriront-ils par une visite patrimoniale du couvent, de l’Eglise attenante et de l’Eglise paroissiale. Chaque soir, à la suite des tables rondes, programmées par Françoise Ducret, Patrice Gueniffey, Erik Miceli, Charles-Eloi Vial, un concert sera donné dans le patio du couvent. La programmation musicale est signée Lionel Giacomini.