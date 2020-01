Saccage sur le port de Marseille : la condamnation du groupe Per l'Avent

La situation de blocage liée au mouvement de grève de la Méridionale prend un tournant alarmant. Non seulement la Corse se trouve prise en otage, comme trop souvent par le passé, par un opérateur censé pourtant assurer la continuité du trafic et l’application du principe de continuité territoriale, mais voilà que les remorques en stationnement sur le Port de Marseille, bloquées par les marins, se trouvent saccagées et vandalisées.Notre groupe condamne fermement ces dégradations qui portent atteinte à des travailleurs et entreprises corses déjà pénalisés par la grève. Ces biens et marchandises constituent les outils de travail de bon nombre d’insulaires qui n’ont pas à subir de telles exactions.Il est plus que temps de revenir à la raison et que chacun assume ses responsabilités dans cette grève en particulier et dans le dossier maritime en général.