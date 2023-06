S'initier à la musique traditionnelle Corse avec les stages de paghjella

Nadine Cesari 0671863446

L'association La Cour des Miracles en OC' Corsi'tania organise plusieurs stages de chants traditionnels corses, du 7 août au 4 novembre. Dirigés par Nadine Cesari, chanteuse et présidente de l'association, ces stages offrent l'opportunité de s'initier ou de perfectionner sa pratique du paghjella. Au cours des prochains mois, les villages de La Porta, Pianellu, Muro et Corbara accueilleront successivement ces stages, permettant ainsi de (re)découvrir ces chants traditionnels.Durant l'été, la Corse sera le théâtre de nombreux stages musicaux mettant en valeur la richesse de ses chants traditionnels et de son patrimoine. Du 7 au 12 août, un stage de paghjella - champ polyphonique traditionnel corse - se tiendra à Pianellu en préparation de la fête de la San Vincentu. Organisé en collaboration avec A Cunfraterna di a pieve di a Serra et les amis de Pianellu, cet événement sera prioritairement réservé aux femmes, mais également ouvert aux hommes. Ensuite, du 16 au 21 août, la Casa Adami San Martinu di Lota accueillera un stage de master en polyphonies profanes et sacrées. Depuis deux ans, Jean Charles Adami et la Confrérie de San Martinu di Lota ouvrent leurs portes aux participants qui souhaitent explorer les chants emblématiques corses. D'autres stages auront lieu au couvent de Corbara du 23 au 28 août. En préparation des festivités de la Toussaint, deux sessions auront également lieu en octobre et novembre. Du 23 au 28 octobre, la session de La Toussaint se déroulera à La Porta, puis du 30 octobre au 4 novembre, une autre session aura lieu au couvent de Corbara, offrant une immersion complète dans les polyphonies corses.