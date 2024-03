Rugby Lecci : Le Challenge Sébastien Cerbera à Lecci

En ce week-end pascal, le Rugby sera à l’honneur avec la première édition du tournoi des écoles de Rugby organisé par le club de Porto-Vecchio XV, samedi et dimanche à Lecci. Un tournoi qui servira de support au Challenge Sébastien Cerbera. Seb que nul n’a oublié à Portivechju et même au-delà des limites de l'extrême sud. Les U6, U8 et U10 seront à pied d'oeuvre samedi à partir de 10 heures alors que les U12 prendront le relais dimanche toujours à 10 heures. Samedi en soirée les Zinsali, à savoir les anciens quinzistes de la Cité du Sel, désormais aussi larges de face que de profil, recevront, toujours à Lecci les vétérans d’Apt XV. Le seul match qui comportera « trois mi-temps » plutôt denses.