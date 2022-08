Rentrée politique : en Corse, A Manca appelle à la grève générale

Le communiqué





Chez Macron, ses patrons, et tous les sbires qui l’entourent, l’injustice sociale n’est pas une seconde nature, c’est un dogme. C’est sur ce socle, destiné à favoriser les plus riches, que s’articulent toutes leurs politiques.

Réélu par défaut, ne disposant pas de majorité à l’assemblée nationale, le président des grandes fortunes, doit désormais compter sur les appuis des néos-fascistes du RN et les restes de LR, pour tenter d’imposer aux classes populaires, une cure d’austérité sans précédents.

Alors que les boursicoteurs, les actionnaires et toute la clique des spéculateurs engrangent de colossaux bénéfices (44 milliards d’euros de dividendes distribués récemment), alors que les Capitalistes ont dissimulés leur butin de 11 300 Milliards de dollars dans les paradis fiscaux, Macron se propose de serrer la vis au monde du travail.

Sous couvert de crise sanitaire, de dérèglement climatique et de guerre en Ukraine, des patrons étroitement associés au monde de la finance et des banques, continuent aujourd’hui plus que jamais d’accumuler des fortunes colossales sur notre dos. Sans leurs manœuvres de charognards, l’inflation ne serait pas au niveau actuel.

Là, où il y a quelques temps encore, le banquier-président promettait un «grand ruissellement», c’est dans les faits à un racket économique et social auquel il se livre.

Face à cette agression, la riposte se doit d’être à la hauteur des enjeux. Les organisations du monde du travail, syndicales et politiques, se doivent de relever le défi, en donnant des perspectives claires aux mobilisations nécessaires.

La colère qui gronde peut trouver des débouchés à la condition que soient réunies tous les facteurs favorisant l’unité dans les luttes et ce dans la perspective d’une grève générale, aussi bien dans le secteur public que dans les entreprises du privé, à l’instar de ce qui se passe actuellement en Grande Bretagne.

Les temps des journées dites d’action sont révolus. Ces types de pseudos mobilisations n’offrent aucune perspective, pire, ils participent d’une démobilisation des énergies.A ceux qui détiennent l’essentiel des richesses de passer à la caisse. La taxation massive des revenus produits par toutes les formes de prévarication est un des objectifs à atteindre.

Mais l’histoire nous enseigne, qu’une fois passés les grands mouvements sociaux, le camp capitaliste reprend ses billes.

C’est pourquoi, les mobilisations uniquement défensives ne suffisent pas.

Les nantis vont chercher à gagner du temps, tout en se préparant à une répression sauvage, comme ce fut le cas contre le mouvement des gilets jaunes

C’est à un affrontement, classes contre classes, auquel il nous faut nous préparer.

Nous sommes les plus nombreux et c’est notre travail qui produit les richesses. A leurs violences, à leurs mensonges, à leur idéologie assassine, opposons notre détermination et notre intransigeance, par un rapport de force dont nous avons les moyens.

Cet appel à une grève générale offensive ne fonde pas sur une utopie fumeuse. Il est la seule réponse pragmatique et vitale, à cette guerre de classes déclarée par Macron et tous ceux qui le soutiennent.

Nos vies valent mieux que leurs profits.

A Manca