Rencontres EXTRA en Corse du 5 au 8 juin : le programme

Lundi 5 juin 2023 de 18h30 à 20h00

Mardi 6 juin 2023 de 18h30 à 20h00

Mercredi 7 juin 2023 de 18h30 à 20h00

Jeudi 8 juin 2023 de 18h30 à 20h00

De l'accident du travail aux outils prévention TPE;

La retraite en tant que travailleurs indépendants ;

L’accompagnement du service social de la Carsat Sud-Est.

Les Rencontres Extra : des rendez-vous en Paca et Corse pour informer les entreprises, les travailleursindépendants et les tiers déclarants sur toute l’actualité de la protection sociale.La Carsat Sud-Est pilote le comité régional Net-entreprises, qui regroupe l’ensemble des acteurs de laprotection sociale (Urssaf, CPAM, Carsat, Pôle emploi…) et qui s’occupe notamment d’orchestrer etanimer chaque année les Rencontres EXTRA.Ces rencontres sont l’occasion d’apporter aux entreprises et travailleurs indépendants, associations etcollectivités présentes des réponses concrètes et personnalisées à leurs questions.Le programme :à laChemin de la Sposata Quartier Bacciochi, Ajaccioà laRue du Stazzale, Porto-VecchioauRoute du Village, Furianià laRoute du port, Ile RousseAu cours de ces réunions, les thèmes suivants seront abordés :Après chaque réunion et autour d’un cocktail, une équipe d'experts de différents organismes de laprotection sociale : l’Urssaf Corse, les CPAM (Corse du Sud et Haute Corse), Pôle emploi etla Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse seront à l’écoute pour répondre auxéventuelles problématiques de chaque personne présente.