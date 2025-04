L’autrice Dominique Pietri présentera son roman « Juste une île » samedi 5 avril, à la Fnac de Furiani de 10 h à 12 h, puis à la médiathèque Barberine Duriani à 14 h. Ce premier roman, ancré dans l'histoire corse et nourri par une recherche historique approfondie, raconte la rencontre bouleversante entre deux femmes liées par leur attachement à l’île et leur lutte contre l'oubli. À travers l’histoire vraie de Tildette, protégée en Corse pendant la Shoah, Dominique Pietri explore la mémoire collective, les choix personnels, et l’humanité qui transcende les préjugés.



Entrée libre.

Renseignements : 07 67 77 37 44.