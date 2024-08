Récital de guitare classique, Quitó De Sousa Antunes en concert à Ajaccio

Le 25 août à 18h, l'Église Saint Erasme à Ajaccio accueillera un récital de guitare classique présenté par Quitó De Sousa Antunes, soliste international et directeur artistique du Festival International Guitar'Essonne.



Ce concert mettra en avant des arrangements de célèbres thèmes de films primés aux Oscars, Golden Globes, et Palmes d'Or, avec des œuvres de Francis Lai, Michel Legrand, Ennio Morricone, et Luis Bonfá. Les spectateurs revivront des classiques du cinéma tels que « Love Story », « Dr. Jivago », et « Cinéma Paradiso ». Le récital sera enrichi par une projection vidéo et accueillera Ellen Reymann, professeure au conservatoire d'Ajaccio. Tarifs : 15 €. Réservations au 06 98 26 01 53.