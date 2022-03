Rassemblement pour Yvan Colonna ce vendredi 4 mars à 19 heures à Lisula

Les nationalistes de Balagne appellent au rassemblement ce vendredi 4 mars, à 19 h sur la place Paoli, en soutien à Yvan Colonna, victime d'une tentative d'assassinat, mercredi 2 mars, par un codetenu de la prison d'Arles.



I naziunalisti di Balagna chjamanu à una addunita sta sera, veneri u 4 di marzu à 7 ore di sera, in piazza Paoli di Lisula pè sustene à Yvan Colonna è a so famiglia.

Ùn si pò piu accittà a situazione fatta à u nostru populu è a i so figlioli.

Di fronte à l'inghjustizia, ritruvemucci forti è uniti.