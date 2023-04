Purtivechju : le Festival du Rêve Scen’è Sonniu revient du 27 au 30 avril

La 22 ème édition du Festival du Rêve Scen’è Sonniu se déroulera du jeudi 27 avril au dimanche 30 avril , à Purtivechju.



Envie de découvrir les éditions précédentes?Site internet : www.festivaldureve.com

Scen’è sonniu est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de spectacle vivant. Chaque année, près de 6000 visiteurs sont accueillis pendant le festival.



Le festival du rêve Scen’è Sonniu, dès sa première. édition il y a 21 ans, s’est toujours voulu le festival de la diversité et de l’échange.

Il s’agit de montrer toute la richesse et toutes les facettes du spectacle vivant et des arts de la rue. Cirque contemporain, clown, déambulation, marionnettes, contes, théâtre, musique... Le rêve investit la ville.