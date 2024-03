Pulenda et figatellu au profit du Secours Populaire de Calvi

L’antenne du Secours Populaire de Calvi organise ce samedi 16 mars, au Centre de Vacances Orizonte Novu, un repas Pulenda et Fugatellu. Inscription le jour même à l'entrée. Le rendez-vous est donné à 12h30.

20€ l’entrée et gratuit pour les bénéficiaires de l’antenne. Les bénéfices de cette manifestation auront pour objectif de venir en aide aux plus démunis et de sortir les personnes isolées de leur solitude.

À l’issue du repas, une animation musicale avec Patrick Ravel.