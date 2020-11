Protection de la biodiversité : la LDH Corse solidaire avec avec l'asso Global Earth Keeper

Le communiqué :Global Earth Keeper Corse dénonce avec colère la mort en nombre de tortues Hermann, espèces protégées, écrasées à coups de bulldozer, dans leurs espaces de nidification, pour construire des résidences. La ligue des droits de l'Homme partage cette colère. Elle apporte son soutien à l’association de protection environnementale et animale.Ce sont ces mêmes bulldozers, ceux du profit à tout prix et de la spéculation, qui ont détruit d'autres espaces naturels, avec pour conséquences des inondations répétées de certains quartiers. Ce sont toujours ces mêmes bulldozers qui permettent la construction à un rythme effréné de résidences; en l'occurrence le prix de certaines parcelles s'élève à quelques 200 euros le mètre carré. Faut-il rappeler que le droit au logement est un défi quotidien pour des dizaines de milliers de Corses. Derrière ces bulldozers, il y a une société avec de moins en moins de biodiversité et de plus en plus d'inégalités.La LDH rappelle que l’article L411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Pour sa part, l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection concerne les tortues d’Hermann. En laissant faire, l’Etat ouvre la porte à des pratiques illégales.