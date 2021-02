Protection de l'enfance en Corse : A Manca soutient les agents des services sociaux en lutte

La crise sanitaire actuelle aggrave cette tension qui pèse sur l'ensemble du secteur médico-social et sur la Protection de l'Enfance en particulier.

En général, dans le contexte de crises sociales et économiques les travailleurs sociaux sont confrontés à des besoins accrus et à une sanitarisation croissante de leurs missions, ce qui complique leur travail au quotidien.

Pour toutes ces raisons, la mobilisation en cours de ces agents territoriaux est parfaitement légitime. Toutes les revendications exprimées sont fondées et ne visent qu'à améliorer la qualité du travail et du service rendu.

C'est à la capacité qu'elle a de protéger les plus vulnérable que l'on juge une société. Si ce mouvement social n'obtiendrait pas satisfaction nous appelons le plus grand nombre à rejoindre et soutenir leur combat.