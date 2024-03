Programme 'Mieux Vivre Son Cancer' lancé à Porto-Vecchi

L'association Sud Corse Domicile lance son 3ème programme « Mieux vivre son cancer » à Porto-Vecchio, dans l'extrême Sud Corse. Axé sur un soutien pérenne et de proximité, ce programme s'inspire de l'éducation thérapeutique du patient (ETP). Les participants bénéficieront d'ateliers variés, de diététique à la gestion du stress, pour mieux appréhender leur maladie. Ce parcours inclut un premier bilan individuel, des ateliers collectifs et trois bilans finaux. Avec pour objectifs d'apporter un soutien continu, de répondre aux questions, d'améliorer le quotidien, de développer le pouvoir d'agir et d'accroître la qualité de vie, ce programme est accessible gratuitement aux résidents de Corse du Sud, grâce au financement de l'ARS et de la Collectivité de Corse.